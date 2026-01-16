Karne yırtarak AKP'yi protesto eden 2 liseli gözaltına alındı

2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona ererken İstanbul’da liseliler karne gününde AKP ve MEB’i protesto etti.

Sendika.org’un aktardığına göre, “Karneler sizde kalsın, liseler bizim olsun” yazılı pankart açan Liseli Genç Umut üyesi liseliler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Bugün karnesini alamayan ve katledilen 96 sıra arkadaşımızın hesabını sormak için buradayız” diyen liseliler, sık sık “Çocukların katili Yusuf Tekin istifa” sloganları attı.

“AKP, NE YAPARSA YAPSIN SINIFTA KALDI”

Liselerde bilimsel, laik ve eşit eğitime erişilemediği vurgulanan açıklamada, AKP’nin gençliği itaat eden ve sorgulamayan bir modele hapsetmek istediği ifade edildi. Kantin fiyatlarından zorla alınan bağışlara, MESEM’lerde asgari ücretin altında ve güvencesiz koşullarda çalıştırılan öğrencilere dikkat çekilerek, “Bizlere reva görülen kantinlerde soyulmak, MESEM’lerde sömürülmek” sözleriyle eğitimdeki piyasalaşmaya tepki gösterildi.

İmam Hatip liselerine ayrılan bütçenin fen ve Anadolu liselerinin dokuz katı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Arkadaşlarımız sömürünün bir çarkı haline getiriliyor” denildi. AKP’nin eğitim politikalarının gerici, piyasacı ve baskıcı olduğu belirtilerek, “Ne yaparsa yapsın sınıfta kaldı” ifadeleri kullanıldı.

KARNELERİNİ YIRTTILAR

'AKP’nin verdiği karneleri reddettiklerini, özgür ve demokratik bir lise için mücadele edeceklerini' ifade eden liseliler, açıklamanın ardından karnelerini yırtarak eylemi sonlandırdı.

Polis, eylem sonrası yaklaşık 40 dakika boyunca liselilerin gitmesine izin vermeyerek kimlik sorgulaması gerçekleştirdi, iki liseliyi gözaltına aldı.