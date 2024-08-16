Karşıyaka yangını devam ederken: Bir yangın da Ödemiş'te çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 18:51
Karşıyaka yangını devam ederken: Bir yangın da Ödemiş'te çıktı
Abone Ol google-news

Ödemiş'in Pirinççi Mahallesi Güzdere mevkisinde, saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. 

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

 


Yangın haberleri orman yangını haberleri Ödemiş haberleri

İlgili Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bugün çıkan 47 orman yangınının 30'u kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bugün çıkan 47 orman yangınının 30'u kontrol altına alındı
Bolu'da orman yangını 28.saatine girdi: Müdahaleler sürüyor, 281 kişi tahliye edildi

Bolu'da orman yangını 28.saatine girdi: Müdahaleler sürüyor, 281 kişi tahliye edildi
Didim’de bir yangın daha çıktı

Didim’de bir yangın daha çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler