Karşıyaka yangını devam ederken: Bir yangın da Ödemiş'te çıktı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ödemiş'in Pirinççi Mahallesi Güzdere mevkisinde, saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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