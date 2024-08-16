Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bugün çıkan 47 orman yangınının 30'u kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, bugün çıkan 47 orman yangınının 30'unun kontrol altına alındığını, 17'sine müdahale edildiğini söyledi.

ANKA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 18:05
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bugün çıkan 47 orman yangınının 30'u kontrol altına alındı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yumaklı, ülke genelinde bugün 47 yangın çıktığını, bunların 30'unun kontrol altına alındığını, 17'sine müdahalenin devam ettiğini bildirdi.


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