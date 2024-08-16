Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bugün çıkan 47 orman yangınının 30'u kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, bugün çıkan 47 orman yangınının 30'unun kontrol altına alındığını, 17'sine müdahale edildiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.
Yumaklı, ülke genelinde bugün 47 yangın çıktığını, bunların 30'unun kontrol altına alındığını, 17'sine müdahalenin devam ettiğini bildirdi.
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