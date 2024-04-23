Karşıyaka’nın çocuk başkanı park ve barınak istedi!

Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:10

Güncelleme: 23.04.2024 - 12:10

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 104’üncü yıla yakışır bir coşkuyla kutlandı.

Etkinliklerin ilkinde, Başkan Ünsal, bir 23 Nisan geleneği olarak makam koltuğunu Fatma Neşe Kaya İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Esma Yıldız’a devretti. Buluşmaya Okul Müdürü Gamze Yüksel de eşlik etti. Küçük başkan Esma Yıldız, belediye bürokratlarından otizmlilerin kullanımına uygun park ve hayvanlar için barınak istedi.

“BİZE ÖRNEKSİNİZ”

Başkan Ünsal ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Esma Yıldız “Sayın Başkanım bu özel günde makamınızı bize bıraktığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu büyük bayramı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize minnettarız. Ülkemizde sizler gibi kadınların üst düzey makamlara gelmeleri biz kız çocuklarına güzel örnek oluyor. Bizler öğretmenlerimizin emeği sayesinde buralardayız. Eğitim çağına oyun oynayarak başladık. Okulumuzda ana sınıfındaki otizmli kardeşlerimizin oyun oynayacağı bir park yok. Onlar adına bir park yapmanızı rica ederim. Bu sözü alarak gidersem onlara hemen haber verip sevincimi paylaşmak isterim. Büyüdüğümde çocuklara hizmet etmek istiyorum. Bir belediye başkanı insanlara hizmet etmeli, hayvanlara barınak yapmalı, çevreyi temizlemeli, çocukları düşünmeli. Her bir köşede hayvanlara barınak yapılırsa mutlu olurum” dedi.

ÇOCUK VE HAYVAN DOSTU KENT

Başkan Yıldız Ünsal da konuşmasında şunları kaydetti: “Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, dünyada çocuklara ait olan tek bayram. Çok şanslıyız Türk halkı olarak. Esma Başkanımız güzel bir istekle geldi bugün. Teşekkür ederiz. Park alanına baktıracağım, gerekeni yapacağız. Otizmli çocuklarla ilgili özel bir şey koymak gerekiyorsa onu da düşünelim. Esma ile bir araya gelmekten çok memnun oldum. Otizmli arkadaşları için talep ettiği park ve sokak hayvanları için istediği barınak çok değerli. Karşıyaka hem hayvan dostu hem çocuk dostudur.”