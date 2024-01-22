Kars’ta 17 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta kar yağışı ve tipi 17 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:04
Kars’ta 17 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kars’ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipinin etkili olduğu kentte, Merkez Akdere, Akyaka’ya bağlı İbiş, Kayadöven, Süngüderesi, Arpaçay’a bağlı Akmazdam, Bozyiğit, Dağköy, Gülyüzü, Kardeştepe, Kıraç, Taşbaşı, Melikköy, Taşdere, Taşlıağıl, Tepeköy, Digor’a bağlı Şatıroğlu, Şirinköy olmak üzere toplam 17 köyün Kars ile bağlantısı kesildi.

Yolları kapalı bulunan köyler için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı. Birçok noktada yürütülen çalışmalar bölgede etkili olan tipiden dolayı zaman zaman aksıyor.

Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.


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