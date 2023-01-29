Kartal’da 12. Uğur Mumcu’yu anma yol koşusu yapıldı

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 18:51

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 18:51

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen, Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak düzenlenen Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu, bu yıl 12’nci kez düzenlendi. Yarışmada bin 500’den fazla koşucu, 10 kilometre boyunca kıyasıya mücadele ederken yarışı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile dernek temsilcileri de izledi.

Kartal Meydanı’nda hazırlanan başlangıç noktasında bu sabah 10.30’da başladı. Koşu, Gençler (18-19 yaş), Büyükler Genel (35-39 yaş, 40-44 yaş, 45-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş, 65-69 yaş, 70-74 yaş ile 75 ve üzeri yaşlar) gruplarında 10 kilometrelik kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Soğuk havada gerçekleşen yarışta ekipler çevre koşucuların tehlike yaşamaması için trafiğin güvenliğini sağlandı. Kayıt işlemlerinin ardından topluca ısınma hareketleri yapan sporcular, daha sonra start çizgisindeki yerlerini aldı.

YARIŞMANIN STARTINI BAŞKAN YÜKSEL VERDİ

Yarışın startını ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok ve İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı İbrahim Ateş birlikte verdi. Yarıştan önce kısa bir açıklama yapan Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu’ya düzenlenen suikastın üzerinden 30 yıl geçtiğini belirterek Mumcu’yu anmaya devam edeceklerini vurguladı. Mumcu’nun önemli bir değer olduğunu belirten Yüksel, bazen kültürel bir etkinlikle bazen de bir koşuyla Mumcu’yu gelecek nesillere anlatmayı sürdüreceklerini ve anısını yaşatacaklarını söyledi.

Kartal’dan Dragos’a gidiş- dönüş 10 kilometrelik parkuru büyükler genel erkeklerde Mestan Turhan birinci, Ege Yolöldüren ikinci, Fatih Korkunç üçüncü tamamladı. Büyükler genel kadınlarda birinci Ezgi Kaya, ikinci Hatice Yıldırım, üçüncü ise Remziye Erman oldu. Gençler 18- 19 yaş erkeklerde Emin Berke Murathan birinci, Uğur Kemal Derin ikinci, Emir Salih Karakuzu üçüncü olurken kadınlarda Gamze Altuntaş birinci, Esmanur Yılmaz ikinci, Başak Yaprak Boğan ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı.

TÜRKİYE’NİN İLK KADIN FUTBOLCUSU DA TER DÖKTÜ

Öte yandan Türkiye’nin ilk kadın futbolcusu olan Asiye Meval, 60- 65 yaş kategorisinde 3. oldu. Ahmet Poyraz ise 75 yaşında olmasına karşın performansıyla dikkat çekerek koşuyu tamamladı. Kör koşucu Engin Yılmaz da sporcu arkadaşının desteği ile 10 kilometrelik parkuru tamamlayarak bitiş noktasına ulaşanlar arasında yer aldı.

Koşunun ödül töreni Kartal Meydanı’nda gerçekleştirildi. Kadınlar ve erkekler toplam 11 kategoride madalyanın sahibi oldu. Gökhan Yüksel, soğuk ve yağışlı havaya karşın koşuya ilginin yoğun olduğunu belirterek katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Başkan Yüksel, gençler kategorisinde dereceye giren kadın ve erkek sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.