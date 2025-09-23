Kartalkaya yangını davası... Tutuklu sayısı 20'ye ulaştı, bir sonraki duruşma 27 Ekim'de

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Taraf ve izleyicilerin fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda hazırlanan duruşma salonunda yapılıyor.

Yaralılar Maya, Sim, Canel, Berkuk Emre Koca açısından hazırlanan iddianamenin ana dosya ile birleştirildi. Duruşmada birleştirilen ek dosyaya ilişkin dün sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından bugün müşteki avukatları dinlendi.

SAVCILIK TÜM TEVSİİ TAHKİKAT TALEPLERİNİN REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşmada savcılık makamı tevsii tahkikat taleplerinin dosya esasına katkı sunmayacağı değerlendirmesi yaparak tüm taleplerin reddedilmesini istedi. Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık İrfan Acar’ın kuyumcudaki işlemlerinin ne olduğuna dair kuyumcuya müzekkere yazılmasını kabul etti. Mahkeme Başkanı Aygaz A.Ş’ye müzekkere yazılması, Mudurnu A.Ş’nin ruhsat başvurusuna ilişkin tanık Muhammet Yılmaz’ın tüm işlemlerinin dosyaya girmesi taleplerini, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un telefon görüşmelerinin dosyaya kazandırıldığı gerekçesiyle söz konusu talepleri reddetti. Ayrıca tutuklu sanık Tahsin Pekcan’ın avukatı Özge Okan’ın duruşmadan azledilmesine karşı yaptığı itiraz da reddedildi.

TANIK MUHARREM TABUR DİNLENDİ

Taleplerin değerlendirilmesinin ardından Gazelle Otel’de çalışan Muharrem Tabur’un talimatla alınan ifadesi duruşmada okundu. Tabur, “WhatsApp grubunda yer alan konuşmalar tamamen etraftan duyduğumuz söylentilerle yaptığımız yorumlardır. Halit Bey’in ‘personelleri uyandırın, misafirleri uyandırmayın’ şeklindeki mesaj da tamamen duyum üzerinedir. Ben herhangi bir talimat almadım” ifadelerine yer verdi. Söz alan Gültekin, “Bu tanık kesinlikle mahkeme huzurunda dinlenmeli” talebinde bulundu. Gültekin’in talebi kabul edildi.

“BEN EMİR ARAS VE HALİT ERGÜL’DEN TALİMAT ALIRIM”

Duruşmaya tanık Muharrem Tabur getirildi. Tanık Tabur, şunları söyledi:

“Yangın sırasında evdeydim. Otelden arkadaşlar haber edince otele geçtik. Kolluk kuvvetleri bilgisayardaki bilgileri istediler ailelere ulaşmak için. Ben de kendi şifremle girerek bu bilgileri kolluğa verdim. ‘Ön büro ve resepsiyon’ isimli whatsapp grubunda yangına ilişkin dışarıda da çok fazla şeyler söylendi. Bunlar da dışardan duyduklarımız üzerine yaptığımız sohbetler. Bana ‘Halit Ergül misafirleri uyandırmadı’ ifadesini bir yerden duymadım. Kulaktan duyma olarak yazdığım bir mesajdı.

Emine Hanım bizzat talimat vermez ama gördüğü şeyleri bize söyler. Aynı şekilde Ceyda ve Elif Hanımlar da aynı şekilde. Ben Emir Aras ve Halit Ergül’den talimat alırım. Sıklıkla talimat aldığım ise Emir Aras’tır. Grand Kartal ile sadece Emir Aras ilgilenir. Ahmet Demir Gazelle Otel görevlisidir.”

“KAPIYA GİDİYOR POLİSLER, AVUKAT ‘İÇERİDE TELEFON YOK’ DİYOR VE POLİSLER GERİ DÖNÜYOR"

Duruşmada söz alan avukat Yüksel Gültekin, “Belediye İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, mahkemeye 2021 yılına kadar kullandığını verdi ancak 2021’den sonra kullandığı telefonunu vermedi. Bu telefon tespit edilmedi, dijital imajlara ulaşmadan bu yargılama gerçeği yansıtmayacaktır. Kadir Özdemir de şahsi hattını vermedi, şirket hattını verdi. Şirket hattından da imaj alınmadı. Emir Aras’ın telefonu tespit edilmemiş. Biz bunlarla mı yargılama kararı vereceğiz. Kapıya gidiyor polisler, avukat ‘içeride telefon yok’ diyor ve polisler geri dönüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu telefonlardan imaj almadan kararın hukuki olmasını bekleyemeyiz. Bu isimlerin telefonundan dijital imaj alınmasını talep ediyorum” dedi.

Savcılık, ilgili sanıkların HTS, baz inceleme kayıtlarının yapıldığını, Kasım ayından Ocak ayına kadar tespit edildiğini ve bu kapsamdaki talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme Başkanı da sanıklara ilişkin arama ve el koyma kararının verildiğini ve dosyaya tüm bunların girdiğini belirterek talebi reddetti.

SAVCILIK DÖRT SANIĞIN DAHA TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Savcılık mütalaasında tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin devamını talep ederken tutuksuz sanıklar Gazelle Otel’in muhasebe müdür yardımcısı Mehmet Salun, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan ve Aygaz A.Ş.'ye bağlı teknik servis görevlisi olarak çalışan ve LPG tesisat bakımından sorumlu Doğan Aydın’ın tutuklanmasını talep etti.

Sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin beyanları soruldu. Tutuklu sanık Halit Ergül, “Bir şey söylemek istemiyorum” derken Emir Aras ise “Takdir mahkemenizin” dedi. Aras’ın avukatı ise delillerin toplandığını ifade ederek tahliye istedi. Tahliye talebine mağdurlar alkışlarla tepki gösterdi. Elif Aras, “Buradaki sözlerim kimseyi kırmak amaçlı değil. Amacım asla acıları kıyaslamak değil. Benim yaptığım ya da yapmadığım hiçbir şeyin bu acı olaya neden olduğunu düşünmediğim için tahliyemi talep ediyorum” dedi. Elif Aras’ın avukatı da “Sırf şirkette hissesi var ve yönetim kurulu üyesi diye müvekkilime suç yüklenmiştir. Adli kontrolle tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

“SEN 36 ÇOCUĞUN KATİLİSİN”

Ceyda Hacıbekiroğlu, “Mahkeme salonundaki bu kadar hakaretler ve aşağılayıcı sözler nedeniyle düşüncelerimi ifade edemiyorum” beyanında bulundu. Bekiroğlu’un avukatı da adli kontrol uygulanarak tahliye talep etti. Mağdurlar, Bekiroğlu’na “Sen 36 çocuğun katilisin” diye tepkilerini dile getirdi. Emine Mürtezaoğlu da “Doğuştan gelen engelim nedeniyle ben hiçbir zaman çalışmadım” diyerek tahliyesini talep etti. Tutuklu sanıklar Kadir Özdemir, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Cemal Özer, Hüseyin Özer, Tahsin Pekcan, Muharrem Şen, Mehmet Özel, Bünyamin Bal, Sırrı Köstereli, Yeliz Erdoğan, İrfan Acar, Kenan Coşkun, Sedat Gülener tahliyelerini talep etti. Tutuksuz sanıklar ise haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

BİR KİŞİNİN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Ara karar kuran Mahkeme Başkanı, İrfan Acar’ın ailesinin hesaplarının incelenmesinin reddine, esas hakkında yazılı savunma yapmak için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Ayrıca tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Kübra Demir, Ece Kayacan ve Doğan Aydın'ın tutuklanma talepleri reddedildi. Mehmet Salun’un tutuklanmasına karar verildi. Tutuklu olmayan sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 27 Ekim'de görülecek.