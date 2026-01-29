Kartepe'de tartışma kavgaya döndü: Baba, çocuklarının yanında darp edildi

Kocaeli'nin turizm bölgesi Kartepe'de ATV turu düzenleyen şahıslar, tartıştıkları yurttaşlara çocuk ve kadınların yanında saldırdı. Çocuklar gözyaşlarına boğulurken, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, mühürlenen Kartepe Green Park Otel'in sahasında meydana geldi. İddiaya göre ATV işletmecileri ile ATV turu için gelen vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine grupta bulunan ve rehber olduğu ileri sürülen şahıs, arkadaşlarını çağırdı. Diğer çalışanların da gelmesiyle tartışma büyüdü. ATV turu düzenleyen şahıslar 15 yaşındaki arkadaşlarının yumruk yediğini iddia ederek vatandaşlara saldırdı. Bir çocuk ise saldırıya uğrayan babası için gözyaşlarına boğuldu.

Yaşananlar yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.