Karton istifleyen anne-oğul zabıtalara saldırdı!

Olay, Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sitede dairesi bulunan N.Ş ile oğlu M,Ş, dışarıdan topladıkları kartonları site içerisine getirerek istiflemeye başladı. Kartonların çocuk oyun alanlarını işgal ettiği ve yangın riski oluşturduğu gerekçesiyle site sakinleri durumu ilgili birimlere bildirdi.

ANNE VE OĞLU ZABITALARA SALDIRDI

Daha önce defalarca uyarılmalarına rağmen karton istiflemeye devam eden anne ve oğul hakkında işlem yapılması için Karabük Belediyesi Zabıta ekipleri siteye geldi. Haklarında cezai işlem uygulanacağını öğrenen N.Ş ile oğlu M.Ş, zabıta ekiplerine saldırdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, zabıta ekiplerinin sakin ve anlayışlı bir tutum sergilemesine rağmen N.Ş'nin kaldırım taşıyla ve fiziki müdahalede bulunarak saldırdığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.