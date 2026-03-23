Katar’da şehit olan iki ASELSAN teknisyeni son yolculuğuna uğurlandı... Şehidin annesinden yürek yakan soru: 'Niye gönderdiniz?'

Katar’da önceki akşam yaşanan helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman (31) ve İsmail Enes Can (26) için bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

“NİYE GÖNDERDİNİZ” DİYE SORDU

Törene binlerce yurttaş ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki üç kuvvet komutanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda bakan katıldı.

İki şehidin aileleri için yan yana taziye çadırları kuruldu. Protokol üyeleri burada başsağlığı dileklerinde bulunurken, aile üyeleri onları gözyaşları içerisinde karşıladı. Şehit Süleyman Cemre Kahraman’ın annesi, taziye için gelen bir komutana, “Niye gönderdiniz” diye sordu. Anneyi, yakınları teskin etti.

Cenaze namazı, öğle namazını müteakip kılındı. Ardından şehitlerin naaşları omuzlar üzerinde cenaze aracına taşındı. İsmail Enes Can'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Güdül ilçesine gönderilirken, Süleyman Cemre Kahraman'ın cenazesi Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

BİNBAŞI SİNAN TAŞTEKİN YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Millî Savunma Bakanlığı, kazanın, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiğini duyurmuştu. İki ASELSAN teknisyeninin yanında bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli şehit olmuştu.

Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in cenazesinin ise yarın, KKTC'nin Gazimağusa kentinde toprağa verileceği öğrenildi.