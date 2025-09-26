Katil zanlısının Boğaziçi Üniversitesi’ne ilk girişindeki görüntülerin yayımlanması istendi: Cinayet perdelenmesin

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir düğün organizasyonunda çalışan Hilal Özdemir’in (15) öldürülmesinin ardından kampüs güvenliği yeniden gündeme geldi. Olay sonrası güvenlik şube müdürü Mehmet Gikli’nin istifaya zorlandığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, katil zanlısı Ayberk Kurtuluş’un herhangi bir davetiye ya da resmi belge göstermeden kampüse giriş yaptığı öne sürüldü. Bu güvenlik zafiyetinin Gikli’ye fatura edilmek istendiği, artan baskılar nedeniyle de görevinden ayrıldığı ileri sürüldü.

‘GÖRÜNTÜLERİ SUNUN’

Cinayetin ardından katilin kampüse ikinci girişi sırasında çekilen kamera görüntülerinin yandaş basına servis edilmesi, “İlk girişin kaydı nerede?” sorularını gündeme getirdi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kampüsümüzde bir cinayet işlendi. Katilin gelin ve damat tarafından verilen davetiye ile kampüse girdiğini söylediniz. O halde bunun görüntüsünü kamuoyuna sunmanız gerekir” ifadelerini kullandı.

‘SAKAL YASAĞI’

Üniversitede son dönemde bazı güvenlik yöneticilerinin farklı kampüslere gönderildiği ya da istifaya zorlandığı belirtiliyor. Bu gelişmeler, yönetim içinde dengelerin değiştiği yorumlarına yol açıyor. Öte yandan güvenlik görevlileri, uzun süredir yaşadıkları hak kayıplarına dikkat çekiyor.

Kayyum yönetimi öncesinde sahip oldukları yemek haklarının ellerinden alındığını belirten çalışanlar, son dönemde “sakal yasağı” gibi uygulamalarla da karşı karşıya kaldıklarını dile getiriyor.

Boğaziçi’nde yalnızca akademik özgürlüklerin değil, çalışanların temel haklarının da tehdit altında olduğu iddiaları tartışılmaya devam ediyor.