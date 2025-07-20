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Katledilen İpek Akgül’ün davası 23 Ekim’e ertelendi

Katledilen İpek Akgül’ün davası 23 Ekim’e ertelendi

20.07.2025 04:00:00
Güncellenme:
Rengin Temoçin
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Katledilen İpek Akgül’ün davası 23 Ekim’e ertelendi

Adana’da 18 yaşındaki İpek Akgül’ün öldürülmesine ilişkin davada sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşma 23 Ekim’e ertelendi.

Adana’da 18 yaşındaki İpek Akgül’ün, 14 Şubat 2024’te darp edilip tabancayla öldürülmesine karıştıkları iddia edilen Ahmet Albayrak, Mehmet Görgün, Yaşar Bulut’un ağabeyi Aziz Bulut ve Mustafa Akman’ın yargılandığı davanın duruşması dün görüldü.

Duruşma 23 Ekim’e ertelendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Şirin Şeyma Bulut, “Olayda İpek’in vurmasını istedikleri kişi ve adını şu anda veremeyeceğim bir polis memuru var. İfadeleri henüz alınmadı onlardan sonra bu işin boyut değişeceğini düşünüyoruz. Biz başka İpekler de yanmasın diye sürecin takipçisiyiz” dedi. 

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