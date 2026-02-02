Katliam gibi: 16 ölü, 26 yaralı

Bir yolcu otobüsü dün Antalya’ya giriş yaptığı sırada Döşemealtı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 9 kişi yaşamın yitirdi, 21 yolcu yaralandı. Antalya’nın ardından bir kaza haberi de Burdur’dan geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Burdur’un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Antalya’daki kaza dün sabah saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ’dan yola çıkan ve Antalya istikametine seyir halinde olan bir firmaya ait yolcu otobüsü, Döşemealtı’nda Kuzey Çevreyolu üzerinde virajı alamayarak yan yattı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Antalya Kuzey Çevreyolu’ndaki ulaşım kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanırken sağlık personeli devrilen otobüsün içinden çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, otobüsün Kömürler Kavşağı’nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi. Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu belirleneceğini dile getiren Şahin, “Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Burdur’un Ağlasun ilçesi yakınlarında Yumrutaş köyü mevkisindeki kazada ise iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda 7 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığını ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.