Kavşakta otomobiller çarpıştı: 24 yaşındaki genç kurtarılamadı
Bartın’da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Fecş kaza, saat 05.30 sıralarında Özel İdare kavşağında meydana geldi.
Türbe mevkiinden Çatmaca yönüne giden Ferdi Çekiç yönetimindeki 06 DDG 546 plakalı otomobil, kavşakta Karaköy yönüne giden Samet Aymaz (24) yönetimindeki 74 BG 014 plakalı otomobille çarpıştı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Samet Aymaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferdi Çekiç’in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kozcağız beldesindeki bir markette çalışan Samet Aymaz’ın sabah işe giderken kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Beypazarı'ndan ilk açıklama
- ‘İktidar Antalya’ya sopa gösterdi’
- Meteoroloji'den Marmara için uyarı: Saat verildi
- Erdoğan AKP’yi bırakacak mı?
- Erdoğan yenilginin sebebini buldu!
- KKM'de yedi ay sonra ilk!
- Doğuştan yalancı olan 3 burç
- Erdoğan yine 'tasarruf' dedi
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e açık davet
- 8 işçi hastanede, 18 kişi gözaltında