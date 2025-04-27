'Kaygıyla izliyorum' demişti: Övgün Ahmet Ercan 'büyük deprem' için zaman aralığı verdi

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi’nde olan depremin etkisinin sona erdiğini söyleyerek ‘büyük deprem’ için zaman aralığı verdi. Ercan, bölgede yaşanan artçı depremleri ‘kaygıyla izlediğini’ söylemişti.

'Kaygıyla izliyorum' demişti: Övgün Ahmet Ercan 'büyük deprem' için zaman aralığı verdi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 18:22

İstanbul, 23 Nisan günü öğle saatlerinde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 

Depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar, hem İstanbul'da hem de çevre illerde hissedildi. 

“BÜYÜK DEPREM İÇİN EN AZ 20 İLE 50 YIL VAR”

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 6,2’lik depremin etkisinin bittiğini açıklayarak büyük deprem için en az 20-50 yıl olduğunu söyledi.

Ercan, açıklamasında "M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var" ifadelerine yer verdi.

“KAYGIYLA GELİŞMELERİ İZLİYORUM” DEMİŞTİ

Ercan, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, "Kuzey Marmara Trakya kolunda tuhaf gelişmeler var. Kırıcı baskı doğudan bastırmasına karşın, Trakya kolunda gerilim taşınması baskının tersine doğuya doğru iki kola ayrılıp, Y-çatal biçimli iki ayrı kırıkta görülmeye başladı. Artçı depremler, ikisi dışında Büyükçekmece-Çatalca kırığında kesiliyor. Kırıklarda diri devingenlik depremciklerle sürüyor. Kaygıyla gelişmeleri izliyorum" demişti.


Etiketler: #Övgün Ahmet Ercan #deprem

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