Son Dakika... Bakan Murat Kurum'dan İstanbul depremine ilişkin açıklama: Depremde kaç bina hasar gördü?
Son dakika gelişmesi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin son verilerini paylaştı.
İstanbul'da 23 Nisan günü Silivri merkezli 6,2 şiddetindeki depremin ardından 19 saatte 187’den fazla artçı yaşadı. Artçılardan biri 5,9 büyüklüğündeydi.
Büyük korku ve panik yaşayan İstanbullular, soluğu sokaklarda ve parklarda aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin son verilerini paylaştı.
Kurum'un paylaşımı şöyle:
"İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz.
Şu ana kadar; 15.013 binayı inceledik. 12.398 binanın hasarsız, 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik."
İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) April 27, 2025
Şu ana kadar;
?? 15.013 binayı inceledik.
?? 12.398 binanın hasarsız,
?? 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. pic.twitter.com/DvdGJMHf1D
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
- Japon deprem uzmanından korkutan açıklama
- 'Sizde hiç mi insanlıktan eser kalmadı?'
- Silivri'de İmamoğlu ile görüşecek
- Bahçeli işareti çaktı, İBB toptan ‘içeri’?
- 'Böyle bir açıklamam yoktur'
- AYM iptal ediyor, iktidar teklif üzerine teklif sunuyor
- MetroPOLL'den kritik 'ekonomi' anketi
- Miting biter bitmez Özel'i hedef aldı!
- 'Aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum...'