Son Dakika... Bakan Murat Kurum'dan İstanbul depremine ilişkin açıklama: Depremde kaç bina hasar gördü?

Son dakika gelişmesi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin son verilerini paylaştı.

Son Dakika... Bakan Murat Kurum'dan İstanbul depremine ilişkin açıklama: Depremde kaç bina hasar gördü?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 13:09

İstanbul'da 23 Nisan günü Silivri merkezli 6,2 şiddetindeki depremin ardından 19 saatte 187’den fazla artçı yaşadı. Artçılardan biri 5,9 büyüklüğündeydi.

Büyük korku ve panik yaşayan İstanbullular, soluğu sokaklarda ve parklarda aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin son verilerini paylaştı.

Kurum'un paylaşımı şöyle: 

"İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını  değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. 

Şu ana kadar;  15.013 binayı inceledik. 12.398 binanın hasarsız, 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik."


Etiketler: #Murat Kurum #İstanbul depremi

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