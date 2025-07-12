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Kayıp aranıyordu... Otluk alanda ölü bulundu!

Kayıp aranıyordu... Otluk alanda ölü bulundu!

12.07.2025 08:48:00
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İHA
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Kayıp aranıyordu... Otluk alanda ölü bulundu!

Ulubey ilçesinde kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Burhanettin Uzun, ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Omurca köyü yakınlarında yol kenarında bulunan otluk alanda devrilmiş bir motosikletin yanında hareketsiz bir kişinin yattığı gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ise, hayatını kaybeden kişinin Ulubey ilçesinden 10 Haziran günü 64 HB 275 plakalı motosikletiyle evinden ayrılıp ve bir daha haber alınamayıp kayıp olarak aranan Burhanettin Uzun (75) olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Uzun'un cenazesi kesin ölüm sonucu için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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