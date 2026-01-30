Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler’in denize atladığı görüntü ortaya çıktı

24 Ocak 2026 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Deniz İbişler olayında yeni bir gelişme yaşandı. Deniz İbişler’in 25 Ocak 2026 gecesi saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Sahilinde denize atladığı görüntüler ortaya çıktı. İbişler’in Beşiktaş’a gelmeden önce Mecidiyeköy’de yürüdüğü anlara ait görüntüleri de kameraya yansıdı.

KAMERALARDAN GİTTİĞİ GÜZERGAH BELİRLENDİ

Deniz İbişler'in kaybolmadan yürüdüğü rotadan tespit edildi. Polis, saatler süren güvenlik kameralarını izleyerek takibe ettiği İbişler’in son olarak Beşiktaş’a kadar anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Mecidiyeköy durağında inen İbişler'in, daha sonra Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru tek başına yürüdüğü görülüyor.

DENİZDE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

25 Ocak gecesi Beşiktaş Sahilinden denize atlayan Deniz İbişler’in görüntüleri ortaya çıkmasının ardından bu sabah itibariyle Beşiktaş Sahilinde Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama çalışması başlattı.