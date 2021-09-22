Kayıp olarak aranıyordu: Arda Yurtseven neden öldü? Aydos Ormanı'nda ölü bulunan Arda Yurtseven kimdir?

22 Eylül 2021 Çarşamba, 15:44

İstanbul Kartal'da 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'in bulunması için sosyal medya adeta seferber olmuştu..

Yurtseven'in ölüm haberinin gelmesi Türkiye'yi yasa boğdu.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Yurtseven'in cep telefonunun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı.

AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.

Ekiplerin incelemelerinin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

ARDA YURTSEVEN KİMDİR?

İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nden yapılan açıklamada "Okulumuz öğrencilerinden Arda Yurtseven, Kartal Esentepe mahallesindeki evinden üzerinde gri tişört ve çantası ile siyah yol bisikleti kullanarak ayrılmış. En son Kartal civarında görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan Arda Yurtseven 16 yaşındadır.