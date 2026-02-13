Kaymakam için ayakkabı taşıyan polis iddiası gündem oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.02.2026 19:11:00
Karabük’ün Yenice ilçesinde bir polisin, kaymakam için ayakkabı taşıdığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

Karabük Yenice’de yaşandığı öne sürülen olay sosyal medyada gündeme oturdu. Bir kullanıcının yaptığı paylaşımda, cuma namazı çıkışında bir polis memurunun ilçe kaymakamını elinde ayakkabı ve çekecekle beklediği iddia edildi.

Söz konusu iddiaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. 

 

