Kayseri'de 5 katlı binada yangın paniği: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ulak Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Dumanlar kısa sürede apartmanın üst katlarını sararken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken dumandan etkilenen vatandaşlar dışarı çıkmakta zorluk çekti.

1'İ BEBEK OLMAK ÜZERE 5 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin yardımlarıyla apartmanın balkonundan ve pencerelerinden 1'i bebek olmak üzere 5 kişi kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.