Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri'de kanser hastası kadın banyoda ölü bulundu!

Kayseri'de kanser hastası kadın banyoda ölü bulundu!

23.08.2025 10:18:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kayseri'de kanser hastası kadın banyoda ölü bulundu!

Melikgazi ilçesinde kanser hastası olan F.K. adlı kadın, evinin banyosunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Çatak Sokak'ta bulunan bir binada meydana gelen olayda; F.K., evli olduğu erkek tarafından evlerinin banyosunda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde F.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından F.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kanser #Kayseri #ölü bulundu #banyo

İlgili Haberler

23 yaşındaki genç başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
23 yaşındaki genç başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
63 yaşındaki erkek lunaparkta ölü bulundu
63 yaşındaki erkek lunaparkta ölü bulundu Karabük'te lunapark içerisinde oyun işletmeciliği yapan 63 yaşındaki adam ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayıp şahıs baraj gölünde ölü bulundu
Kayıp şahıs baraj gölünde ölü bulundu Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan şahıs, Altınkaya Barajı'nda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.