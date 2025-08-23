Kayseri'de kanser hastası kadın banyoda ölü bulundu!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Çatak Sokak'ta bulunan bir binada meydana gelen olayda; F.K., evli olduğu erkek tarafından evlerinin banyosunda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde F.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından F.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.