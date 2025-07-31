Kayseri Valisi’ne İsmailağa cemaati ziyareti: ‘Valilik makamı; cemaatlerin meşruiyet aradığı bir yönetim merkezi değildir!’

İsmailağa Cemaati'ne yakınlığı ile bilinen İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Kayseri Temsilciliği, Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç duruma tepki göstererek Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir ülke olduğunu hatırlattı. Valiliğin ziyaret kabulünü eleştiren Genç şunları söyledi:

“Efendiler ve ey millet!

İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz.

En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir.

Medeniyetin emrettiğini ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir.”

— Mustafa Kemal Atatürk

Kayseri Valisi’nin İsmailağa cemaati temsilcilerini kamuya açık biçimde kabul etmesi, yalnızca bir nezaket ziyareti olarak görülemez. Bu görüntü, tarikat ve cemaatlerin yıllardır nasıl sistemli biçimde kamusal alanı kuşattığını, bürokrasiye ve siyasete nasıl nüfuz ettiğini açıkça göstermektedir.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü’nün de yer alması, tarikatların özellikle eğitim politikaları üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir. ÇEDES gibi projelerle çocuklarımızın eğitimi laik ve bilimsel temellerden uzaklaştırılmakta; Milli Eğitim, kamusal sorumluluklarını cemaatlerle ortaklaşa yürütür hâle getirilmektedir.

AKP iktidarı, yıllardır laiklik ilkesini aşındırarak dini gruplarla kurduğu ittifakı, devleti yönetmenin aracı hâline getirmiştir. Eğitimden yargıya, güvenlikten sosyal politikalara kadar birçok alanda cemaatlerin kadrolaşmasına göz yumulmuş, adeta teşvik edilmiştir.

FETÖ’nün devleti ele geçirme süreci hâlâ hafızalardayken, benzer yapılanmalara alan açmak, sadece geçmişten ders çıkarılmadığını değil, aynı anlayışın sürdüğünü de göstermektedir.

Laik bir hukuk devletinde valilik makamı; cemaatlerin meşruiyet aradığı değil, yurttaşlara eşit mesafede duran tarafsız bir yönetim merkezidir. Devletin dini yapılarla değil, hukukla, akılla ve bilimle yönetilmesi gerektiğini savunduk, savunmaya devam edeceğiz.

Kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak, Cumhuriyetimizin temel ilkesi olan laikliği, çocuklarımızın geleceğini, eğitimin kamusal niteliğini ve demokrasimizi günübirlik siyasi hesaplara feda etmeyeceğiz.”