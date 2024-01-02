Kayseri'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
Kayseri'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi koordinesinde, yurda yasa dışı yollardan girenlerin ve yasal kalış hakkı bulunmayanların yakalanmasına yönelik çalışmada 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'a kar uyarısı!
- 'İsrail'i destekleyenlerden farkınız ne?'
- Uçaklar pistte çarpıştı: Ölüler var...
- 'Ankara adayı kesinleşti, İstanbul yüzde 70'
- Dikkat çeken 'Suudi Arabistan' ayrıntısı!
- Yine yolcu otobüsü faciası!
- 'Komünist Başkan' ile ilgili çarpıcı iddia
- Anıtkabir'de şeriat sloganları!
- Yumruklayan şüpheli tutuklandı!
- Yandaş medyanın 'yılbaşı' yalanı ortaya çıktı!