Kayseri'de büyük uyuşturucu operasyonu: 50'den fazla gözaltı var

20 Aralık 2022 Salı, 17:38

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. 470 personelle, 54 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 53 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 6 kilo 223 gram metamfetamin, 31,8 gram esrar, 23,4 gram bonzai, 22 tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 4 hap, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

99 KİŞİYE DE ADLİ İŞLEM

Diğer yandan 99 kişiye ise 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem uygulandı.