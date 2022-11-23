Ümit Özdağ'dan, Süleyman Soylu'ya çok sert 'uyuşturucu' yanıtı: 'İstanbul'da peynir ekmek gibi...'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:34

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'uyuşturucu' üzerinden yüklenen Özdağ, "Antalya'da 8 yaşında uyuşturucu sarıyor, parmaklarından uyuşturucu geçiyor. Bağımlı oluyorlar. Gaziantep'te uyuşturucu laboratuvarı kurulmuş durumda. İstanbul uyuşturucuyu peynir ekmek gibi bulabileceğiniz bir yer olmuş durumda" dedi.

"BU SEÇİM BİR 'REFERANDUM' OLACAK"

Öte yandan 2023 seçimlerine ilişkin de konuşan Özdağ, "Biz Türkiye'de bu seçimlerin bir 'referandum' olacağını düşünüyoruz. 'Sığınmacılar kalsın mı, gitsin mi?' referandumu" dedi.

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