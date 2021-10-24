Kayseri’de ekiplerden kaçan otomobilde el bombası çıktı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gece yaya ekiplerinden kaçmaya çalışan bir otomobilde el bombası çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Gazali Caddesi üzerinde gece yaya devriyeleri durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi sorgulamak istedi.
Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan 3 şahıs, 34 CCN 817 plakalı otomobil ile kaçmaya çalışırken bir iş yerinin önünde duran araçlara çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından aranan otomobilde el bombası, 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, sürücü M.T. ve yanında bulunan K.T. ile S.A. da gözaltına alınarak, işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha
- Emekli büyükelçiden çok sert 'istenmeyen kişi' tepkisi
- Avrupa ayağa kalktı!
- Hollanda büyükelçisi sınır dışı iddiasına yalanlama
- Almanya'dan işgücü göçü çağrısı
- Benzine büyük zam!
- NYT yazdı: 19 yıllık yönetimi bitirmek için...
- Financial Times'ın 'seçim' tahmini
- TRT'de şok anlar: İkisinin de...
- Erdoğan'ın talimatı sonrası çarpıcı iddia!