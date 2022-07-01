Kayseri'de küçük çocuk 6. kattan düştü: Durumu ağır

Kayseri'de, 12 katlı binanın 6'ncı katındaki cam balkondan düşen 5 yaşındaki Belinay Kılıçer, ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 09:24
Kayseri'de küçük çocuk 6. kattan düştü: Durumu ağır
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Dün saat 16.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokaktaki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. 5 yaşındaki Belinay Kılıçer, iddiaya göre, oyun oynadığı sırada cam balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 



Kayseri
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