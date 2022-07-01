Kayseri'de küçük çocuk 6. kattan düştü: Durumu ağır
Kayseri'de, 12 katlı binanın 6'ncı katındaki cam balkondan düşen 5 yaşındaki Belinay Kılıçer, ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Dün saat 16.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokaktaki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. 5 yaşındaki Belinay Kılıçer, iddiaya göre, oyun oynadığı sırada cam balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Video Haberler
- Ümraniye'de 'yol' tartışması: İETT aracını yumrukladı!
- Lokantada patlama: 3 araç zarar gördü
- Artvin'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var
- Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Ceyhan: Bu üç semptoma dikkat edin
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- İşte masada konuşulan rakam
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- İşte otoyollardaki yeni hız sınırı