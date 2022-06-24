Elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü
Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay’daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, kazanın 'araçtan' kaynaklanmadığını söyledi.
Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio’nun Şanghay’daki merkez binasında bir araç 3. kattan aşağı düştü. Kazanın ardından firma yetkilileri, aracın içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kazanın nedeninin ise henüz bilinmediğini söyledi.
"ARAÇTAN KAYNAKLANMIYOR"
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz, kazanın nedeninin araştırılması için polisle işbirliği yapmıştır. Olay yerindeki durumun analizine dayanarak bunun bir kaza olduğunu ve araçtan kaynaklanmadığını söyleyebiliriz. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızın yaşadığı kazadan dolayı çok üzgünüz. Ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.
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