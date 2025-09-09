Kayyum Gürsel Tekin’in, ‘İl başkanlığı binasına geliyorum’ açıklaması gerginliği tırmandırdı: İstanbullular barikatta

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyum atanan Gürsel Tekin’in binaya gideceğini açıklamasının ardından polis önceki akşam yolları ve sokakları ablukaya aldı, yurttaşlar yaşadıkları evlerine ulaşmakta güçlük yaşadı. CHP Gençlik Kolları’nca yapılan dayanışma çağrısı üzerine İstanbul Valiliği, altı ilçede (Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kâğıthane, Sarıyer, Şişli) üç gün miting, yürüyüş ve etkinlik yasağı getirdi.

CHP lideri Özgür Özel’in “Bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına” davetiyle de milletvekilleri, partililer ve İstanbullular il başkanlığına akın etti. Binaya sokulmayan partililer, polis ablukasını güçlükle aştı. Gün ağarırken çevreye onlarca yeni barikat daha yerleştirildi. İl binası önündeki cadde, 50 metrelik aralıklarla barikatlarla kapatıldı. Barikatların plakasız araçlarla getirilmesi dikkat çekti. Yaklaşık 60 CHP’li milletvekili nöbete başladı, nöbete partililer, yurttaşlar destek verdi. CHP’li yöneticiler ile polis arasında sert tartışmalar yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, polis barikatının önünde, “Yüzlerce polis tarafından sarıldık! Tüm İstanbulluları buraya, milli iradeye sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi. Özgür Çelik de “CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız” açıklaması yaptı.

‘TAPUSU ATATÜRK’E AİT’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaşananlar üzerine yurttaşlara şöyle seslendi: “İstanbul İl Başkanlığı ki partimizin İstanbul’daki baba evidir. O baba evi ki tapusu ne bana ne Özgür Çelik’e aittir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. CHP’ye saldırmak Cumhuriyete saldırmaktır. Korkmuyoruz, teslim olmayacağız. Mahcup olacaksınız. Bu hatadan dönün. Mustafa Kemal’in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın. Son uyarımdır.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da sivil polislere dikkat çekti. Yavuzyılmaz, “Bütün gece boyunca İstanbul İl Başkanlığı binası ve bahçesinin içerisine giren sivil polisleri tespit edip onları dışarı çıkarmakla uğraştık. Bir yandan da bu gibi provokasyonların da olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

YİNE ERİŞİMDE GÜÇLÜK YAŞANDI

CHP il binasının ablukaya alınmasının ardından X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi sosyal platformlara erişimde sorun yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sokak çağrıları yaparak, milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

JET SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylar ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, “Başta CHP genel başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yol” ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL İL BİNAMIZ HALKIN EVİDİR’ DİYEN ÖZGÜR ÇELİK’TEN TEPKİ: ZORBALIK YENİLMEYE MAHKÛM!

Mahkemenin yerine kayyum atadığı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polisin önceki gece CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giriş ve çıkışları engellemesi üzerine, “CHP İstanbul il binamız halkın evidir. CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir. Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur” dedi. Yaşananlara tepki gösteren Çelik, sosyal medya hesabı X’ten art arda son gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.

“Polisler ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getiren kanunsuz emir ve talimatlar demokrasiye açık darbedir” diyen Çelik, “İstanbul valisine (Davut Gül) ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor ne dönüş yapıyor. Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi. Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Üstelik partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık üç bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri de engelleniyor. Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkûm bu zorbalık son bulmalıdır” ifadelerini kullandı.

TENCERELİ TAVALI DESTEK

Hukuksuzluğu protesto etmek isteyen ancak polis ablukası nedeniyle CHP İl Başkanlığı binasına gidemeyen yurttaşlar da pencerede eylem yaparak destek verdi. İstanbul’un çeşitli semtlerinde tencere tavalı protestolar yapıldı. Yurttaşlar yaşananları ıslık, alkış, düdük ve tencere tavalarıyla pencerelerinde protesto etti. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Umut, İstanbul’un dört bir yanında yükselen seslerdedir. Evlerinin penceresinden destek veren İstanbullu komşularıma yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.