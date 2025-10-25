Kayyumun ilk icraatı YouTube kanalını kapamak oldu: 'Bağımsız medyaya tehlikeli emsal'

“Casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ardından kanala kayyum atanmasının yankıları sürüyor.

Atamanın ardından kanalın YouTube hesabında bulunan on binlerce video kısa süre içinde silindi, ardından kanal tamamen erişime kapatıldı.

Saat 14.00 itibarıyla 61 bin 422 video bulunan kanalda, yalnızca 7 dakika sonra video sayısı 59 bin 544’e düştü. Dakikalar içinde kanal tamamen erişilemez hale geldi.

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, TELE 1’e yönelik erişim engeli ya da kapatma yönünde herhangi bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Kanalın YouTube arşivinin silinmesi, bağımsız medyaya yönelik yeni bir dijital sansür adımı olarak değerlendiriliyor.

“MAHKEME KARARI OLMADAN SİLİNMESİ HATALI”

Cumhuriyet’e konuşan avukat Enes Ermaner, TELE 1’in YouTube hesabının mahkeme kararı olmadan kapatılmasının hukuken hatalı olduğunu belirtti. Ermaner, kayyumun amacının şirketin faaliyetini sürdürmek olduğunu hatırlatarak, “Tele1’in YouTube kanalının kapatılması ve videolarının silinmesi doğrudan şirketin işleyişini engelliyor” dedi.

Ermaner, bu adımın yalnızca yayıncılığın değil, kanalın ekonomik faaliyetinin de durdurulması anlamına geldiğini ifade etti. Ermaner, “Tele1’in YouTube gelirlerinin önü kesiliyor. Kayyumun görevi şirketi ekonomik olarak ayakta tutmakken, alınan bu karar kurumun gelir kaynaklarını ortadan kaldırıyor” diye konuştu.

“SUÇUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ İHLAL EDİLİYOR”

Avukat Ermaner ayrıca, kayyum atamasının hukuki dayanağına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Henüz bir ifade işlemi dahi yapılmadan kayyum atanmasının “ölçüsüz bir uygulama” olduğunu vurgulayan Ermaner, “Belediye başkanlarına dahi kayyum atanması için tutuklama kararı gerekirken, burada sadece gözaltı aşamasında bir medya kuruluşuna el konulması hukuken savunulamaz” ifadelerini kullandı. Şirketin resmi sahibinin Merdan Yanardağ değil, oğlu Alp Yanardağ olduğuna da dikkat çeken Ermaner, “Ceza hukukunun temel ilkesi suçun ve cezanın şahsiliğidir. Bu durumda, babaya yönelik bir soruşturma gerekçesiyle oğlunun yönettiği şirkete el konulması ciddi bir hukuk ihlalidir” dedi.

“BAĞIMSIZ MEDYAYA YÖNELİK TEHLİKELİ EMSAL”

Ermaner, yaşananların yalnızca TELE 1 için değil, diğer bağımsız medya kuruluşları açısından da tehlikeli bir emsal oluşturduğunu belirtti. “Eğer bu uygulama yerleşirse, benzer biçimde başka muhalif kanalların da hedef alınması an meselesi olur” uyarısında bulundu.