Kaza sonra karşı tarafın sürücüsünü bıçakladı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 07:30

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesin Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.Ş kullandığı 01 DD 538 plakalı otomobil ile 34 PD 4497 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrasında 34 PD 538 plakalı otomobilden inen Furkan D. ile Onur A., karşı aracın sürücüsü O.Ş’ye saldırdı. Furkan D. ile Onur A. O.Ş’yi darp etmeye başladı. Ardından Furkan D., O.Ş bıçakladı. Her iki şüphelide hızla koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ş tedavi altına alındı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Bıçakla yaralama olayı gerçekleştiren Furkan D. ve beraberindeki Onur A. suç aletiyle birlikte Sümer Mahallesi ara sokaklarında koşarak kaçmaya başladı. Bölgede devriye gezen bekçiler şüphelileri görmesi üzerine kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Seyhan ilçesine bağlı Karafatma Caddesi üzerinde Furkan D. ile Onur A. bekçiler tarafından yakalandı. Furkan D.’nin elinde olan bıçakta ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü.