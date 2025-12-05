Kaza yapıp bilincini kaybetti: Donmak üzereyken bulundu!

Kaza, saat 01.00 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi.
İlçe merkezinden Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halindeki otomobil, sürücü Adem S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki bağ evinin demir bahçe kapısına çarptı.
Yaralanıp bilincini kaybeden Adem S., kazadan 9 saat sonra yoldan geçen başka sürücü tarafından donmak üzereyken bulundu.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hipotermi geçirdiği belirlenen yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.