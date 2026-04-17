Kazada yaşamını kaybeden Işıl Öykü Dinç’in davası 11 Eylül’e ertelendi: Davada eksiklikler, çelişkiler....

İstanbul Pendik’te 18 Mayıs 2025’te yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk Ballı tutuklanırken aynı hafta içinde serbest bırakıldı. Ballı hakkında, “taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açılırken davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Kadıköy'de bir pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de aileye destek olmak için duruşmaya katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru S.K, "Olay günü anons geldi ve olay yerine intikal ettik. Trafik ekipleri vardı. Kız çocuğu olay yerinde değildi. Yoğun kan izleri, araç parçaları vardı. Trafikçi arkadaşlara sorduk, olay yeri çok karışıktı, kimsenin sağlıklı bilgisi yoktu. Hastane polisi vasıtasıyla çocuğun vefat ettiğini öğrendik. Aracı kullanan kişinin kim olduğunu görmedim. Bizden önce müdahale eden ekip yoktu. Kazadan sonraki manzaraya şahit olduk." ifadelerini kullandı. Diğer polis memuru tanık O.K. olay yerindeki izlere dayanarak tutanak yazdıklarını ifade etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Trafik İhtisas Dairesinden gönderilecek kusur raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

KAYITLARA GEÇTİ

Duruşmanın ardından Cumhuriyet’e konuşan Dinç’in babası Yunus Dinç, polis memurlarının ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürerek, “Duruşmaya katılan polis memurları, birbirlerini yalanlayan ifadeler verdiler. Bunlar da kayıtlara geçti. Bir polis diyor ki ‘biz olay yerine vardığımızda ambulans çoktan gitmişti’ Sonrasında görgü şahitlerinin kızıma ilk temas edenin polis memuru olduğunu sonrasında tutunakta yaralı olarak tutulduğunu belirttik” dedi. Dinç, mahkeme dosyasında Kadıköy Selamiçeşme’deki polis memurlarından birin ismini ‘Selamı Çeşme’ olarak yazıldığı ve öyle bir polisin arandığını dile getirirek, “Mahkeme ‘Selamiçeşme’yi’ polis ismi sanarak aramış. Böyle bir rezilliği yanlışlık diye adlandırıyorlar. ‘Selami Çeşme’ diye Türkiye genelinde polis mi arattıracaksınız? Bu dosyadan bir haber olduğunu gösteriyor. Dosyaya konulan evrakları okumadığını gösteriyor ve dosyayı tabiri caizse sulandırdığını lastik gibi uzattığını gösteriyor” dedi. Dinç ayrıca duruşmanın eylül ayına ertelenmesine tepki göstererek, “Kızım olmadan iki yıl olacak hala eksikler giderilmiyor” dedi.