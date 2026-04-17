Kazada yaşamını yitiren Işıl Öykü Dinç’in davası bugün görülecek: ‘Kızımızın sesi olun’

İstanbul Pendik’te 18 Mayıs 2025’te yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk Ballı tutuklanırken aynı hafta içinde serbest bırakıldı. Ballı hakkında, “taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açılırken davanın üçüncü duruşması bugün 11.00’da İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Cumhuriyet duruşma öncesi Dinç ailesi ile konuştu.

Dinç’in babası Yunus Dinç, “Bilirkişi raporu hâlâ gelmedi. Bu saatten sonra gelse bile savcı mütalaasını hazırlayamayacağı için bir karar çıkmasını beklemiyoruz. Bu duruşmada, gerçeği yansıtmayan tutanaklar tutan polisler ifadeye gelecekler. Kendilerine sorularımız olacak. Bunların haricinde de başka bir gelişme yaşanır mı dosya içerisinde henüz bilmiyoruz” dedi. Dinç sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu çerçevede vatandaşlarımızdan, vicdan sahibi insanlardan, bugünün anne babaları, geleceğin anne baba adaylarından bir ricamız var. Sanki kendi evlatlarıymış gibi kızımıza sahip çıkmalarını, kızımızın çıkartamadığı ses olmalarını rica ediyoruz. Duruşmaya herkesi davet ediyoruz. Yanımızda olmalarını, kızımızın sesi olmalarını rica ediyoruz.”