Kazdağları’nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Yayınlanma: 09.01.2024 - 18:56

Güncelleme: 09.01.2024 - 19:55

Kazdağları’ndan geçen Edremit-Yenice yolunun Hanlar mevkiinde, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karayolları birimleri ile koordineli bir şekilde çalışarak kar temizleme ve kürüme çalışmalarına destek veriyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı birlikte çalışıyor. Edremit Yenice Karayolu’nun açık tutulması için ekipler yağış boyunca aralıksız görev alacaklar.

Öte yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda ilerlemekten zorlanırken bazı sürücülerde yağışın yoğunlaştığı bölgelerden geri dönmek zorunda kaldılar. Karayolları ekipleri ve Edremit Belediyesi ekipleri 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürecek. Jandarma ekipleri ise, sürücüleri, zincirsiz veya kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi gerekiyor.