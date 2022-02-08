Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle 4 araç içinde 17'si askeri personel, 4'ü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yol açma ekibi personeli olmak üzere 21 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibini kurtarma çalışması başlatıldı.
Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Edremit ilçemiz Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 aracın ve yolu açma çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalması sonucunda, mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla valiliğimiz koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personellere ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlanılmıştır. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
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