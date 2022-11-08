Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu yaşamını yitirdi
Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu, beyin kanaması sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi. Ayasbeyoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile 2019 yılında yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti
Doğu Cephesi Komutanı ve eski Meclis Başkanı Kazım Karabekir'in torunu Ferhan Ayasbeyoğlu, beyin kanaması sonucu 60 yaşında yaşamını yitirdi.
Müzisyen Cihat Aşkın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli kardeşim Ferhan Ayasbeyoğlu’nun ani kaybından dolayı büyük üzüntü duydum. Son derece güler yüzlü, sevecen ve büyük yürekli bir insandı. Başta sevgili Timsal hanım’a ve tüm Karabekir ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
BAKAN MURAT KURUMLA TARTIŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 27 Ocak 2019'da Karaman’ın Kazım Karabekir ilçesinde “Kazım Karabekir Paşayı Anma Programı”na katılmıştı.
Bakan Murat Kurum, “Biz 15 Temmuz’da milletin bütünlüğü için biz bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz birçok gazimiz oldu. Dolayısıyla vatanın bütünlüğü ve birliği için mücadele vermiştir” diye konuşmuştu.
Kurum, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminden bahsettiği sırada salonda bulunan Kazım Karabekir'in torunlarından Ferhan Ayasbeyoğlu, “Bugün 15 Temmuz hakkında konuşmamanızı rica ediyorum. Yarın, öbür gün istediğinizi yapın ama lütfen buna alet etmeyin. Böyle bir konuşma yapılması benim kanıma dokunuyor” demişti.
Kurum, Ferhan Ayasbeyoğlu'na şu yanıtı vermişti:
“Biz 15 Temmuz’da vatanın, milletin bütünlüğü için bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz, birçok gazimiz oldu. Onlar da vatanın birliği, beraberliği, bütünlüğü için mücadele etmiştir.”
Tartışmanın ardından Ayasbeyoğlu, salonu terk etmişti.
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