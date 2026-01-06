'Kazova Tekstil' davasında erteleme... 1 kişi tahliye edildi: Şükrü Genç dahil 3 kişinin tutukluluğu devam edecek

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve yardımcısı İsmail Erdem’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu toplam 25 kişinin, “Kazova Tekstil üzerinden 2013-2014 yıllında DHKP-C’ye finansman sağladıkları” suçlamasıyla yargılandıkları davanın 10’uncu duruşması ikinci gününde devam etti.

Duruşma sırasında mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan tutuklu sanık Emin Dönmez’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

1 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE

Mahkeme, Dönmez hakkında sağlık sorunları ve yaş gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

Şükrü Genç ile birlikte toplam 3 tutuklu sanık hakkında ise duruşma savcısının mütalaasına uygun olarak “tutukluluk devam” kararı verildi.

Bir sonraki duruşma 19 Ocak’ta görülecek.