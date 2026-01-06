Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 16:29:00
'Kazova Tekstil' davasında erteleme... 1 kişi tahliye edildi: Şükrü Genç dahil 3 kişinin tutukluluğu devam edecek

Kazova Tekstil davasında 10’uncu duruşmada da karar çıkmadı. Duruşma sırasında kalp krizi geçiren tutuklu sanık Emin Dönmez sağlık gerekçesiyle tahliye edilirken, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de aralarında bulunduğu 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 19 Ocak’a ertelendi.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve yardımcısı İsmail Erdem’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu toplam 25 kişinin, “Kazova Tekstil üzerinden 2013-2014 yıllında DHKP-C’ye finansman sağladıkları” suçlamasıyla yargılandıkları davanın 10’uncu duruşması ikinci gününde devam etti. 

Duruşma sırasında mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan tutuklu sanık Emin Dönmez’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

1 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE

Mahkeme, Dönmez hakkında sağlık sorunları ve yaş gerekçesiyle tahliye kararı verdi. 

Şükrü Genç ile birlikte toplam 3 tutuklu sanık hakkında ise duruşma savcısının mütalaasına uygun olarak “tutukluluk devam” kararı verildi. 

Bir sonraki duruşma 19 Ocak’ta görülecek.

