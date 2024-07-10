Kedi Faruk davasında tanık olan öğrenci: 'İttiğini görmedim'

Yayınlanma: 10.07.2024 - 12:28

Güncelleme: 10.07.2024 - 12:33

İstanbul Levent’te bulunan Terakki Okulunda gözetmen olarak görevli olan Ferhat. A.'nın, sınav günü sınıfa giren okulun 'Faruk' isimli kedisini pencereden attığı iddiasıyla 'ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına bugün devam edildi.

Duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat A. ile avukatı katıldı. Terakki Vakfı'nın avukatı, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ile Halkın Kurtuluş Partisi avukatları ve hayvanseverler de duruşmada hazır bulundu.

"İTTİĞİNİ GÖRMEDİM"

Olay günü sınıfta bulunan Terakki Okulu öğrencisi, mahkemede tanık olarak dinlendi. Okulun öğrencisi, kedi Faruk'un sınıfa kapıdan girdiğini, sanık Ferhat A., kapıyı kapatmamış olsaydı tekrar kapıdan çıkabileceğini söyledi.

Öğrenci, beyanının devamında, "Ses duyduğumuzda ayağa kalkıp kedinin düşüp düşmediğine bakmak istediğimizde, 'ayağa kalkanın sınavını iptal ederim' dedi. Arka sıralardakiler daha iyi görmüştür. Kediyi cama bıraktığını gördüm ancak direkt ittiğini görmedim" dedi.

"DAHA ÖNCE DE SINIFA CAMDAN GİRERDİ"

Sanık Ferhat A.'nın avukatı, tanık olan öğrencinin dosyaya giren dilekçesinde kedinin camdan girdiğini söylediğini, ancak huzurda kapıdan girdiğini söylediğini belirterek, çelişkinin giderilmesini istedi.

Mahkeme, avukatın talebi üzerine tanıktan bu çelişkiyi gidermesini istedi. Tanık öğrenci, "Dilekçemde kedinin camdan girdiğini söyledim ama şu an hatırlayamadım. Kedi Faruk, olaydan önce de sürekli okulda gezer, camdan cama atlardı. Daha önce de birçok kez sınıfımıza camdan girmiştir" diye konuştu.

"GELDİĞİ CAMDAN DIŞARI BIRAKTIM"

Mahkeme, sanık Ferhat A.'nın, tanık beyanlarına karşı diyeceklerini sordu.

Ferhat A., "Kesinlikle kedi kapıdan girmedi. Kapı zaten kapalıydı. Camdan girdi. Ben de 'arkadaşlar ben müdahale ettim, kenara bıraktım sizin kalkmanıza gerek yok' dedim. Kedi camdan girdiği an öğrenciler panik oldu, dinleme sınavı olduğu için de dikkatlerinin dağılmaması gerekiyordu. Ben de yerlerinden kalkmamalarını söyleyerek kediyi alıp geldiği camdan tekrar dışarıya bıraktım" dedi.

DİĞER ÖĞRENCİLER DE TANIK OLACAK

Mahkeme, dilekçe veren diğer öğrencilerin de tanık olarak mahkemede dinlenmeleri için, Terakki Vakfı avukatının, okuldan öğrencilerin adreslerini alarak mahkemeye sunmasına ve öğrencilere tebligat çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

KEDİLERİ KEZZAPLA KATLETMİŞTİ: FİRAR ETMİŞ

Öte yandan bugün yine İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, İstanbul Eyüpsultan'da sokak kedilerini kezzap ve asitle yakarak katlettiği iddia edilen Murat Özdemir'in de 10.5 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Sanık Özdemir'in, mütalaaya karşı savunma yapması bekleniyordu. Ancak sanık duruşmaya katılmadığı için bu duruşma da 2 Ekim tarihine ertelendi.

"KAÇACAĞINI SÖYLEMİŞTİK"

Duruşma sonrasında İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları, sanığın yurt dışına firar ettiğini, bu nedenle savunmasının alınamadığını ve dosyada bir ilerleme olmadığını belirterek, "Biz mahkemeden sanık Murat Özdemir'i tutuklamasını talep etmiştik. Sanığın kaçacağını söylemiştik ama mahkeme talebimizi reddetti. Şimdi ise sanık kaçtığı için savunması alınamıyor" diyerek tepki gösterdi.