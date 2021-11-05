Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi Yerlikaya'ya tebrik

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı, "Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak" diyerek tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 14:21
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi Yerlikaya'ya tebrik
Abone Ol google-news

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya gelmesi hakkındaki paylaşımı ile ilgili tebrik etti.

"Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarının başının üstünde yeri olduğunu" ifade eden Kılıçtaroğlu, Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımını alıntılayarak şu sözler ile Twitter'da paylaştı:

"İstanbul Valisi sayın Ali Yerlikaya’yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!"


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler