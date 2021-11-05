Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi Yerlikaya'ya tebrik

05 Kasım 2021 Cuma, 14:21

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya gelmesi hakkındaki paylaşımı ile ilgili tebrik etti.

"Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarının başının üstünde yeri olduğunu" ifade eden Kılıçtaroğlu, Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımını alıntılayarak şu sözler ile Twitter'da paylaştı: