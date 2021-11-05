Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi Yerlikaya'ya tebrik
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı, "Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak" diyerek tebrik etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya gelmesi hakkındaki paylaşımı ile ilgili tebrik etti.
"Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarının başının üstünde yeri olduğunu" ifade eden Kılıçtaroğlu, Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımını alıntılayarak şu sözler ile Twitter'da paylaştı:
"İstanbul Valisi sayın Ali Yerlikaya’yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!"
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ açıkladı: 500 bin kişi ölebilir
- Bakan Elvan gitti-geldi
- Eski AKP'li isimden Erdoğan'ın sağlığına dair yeni iddia
- DSÖ Türkiye Temsilcisi’nden korkutan uyarı
- Erdoğan'ın planını açıkladı
- Milli Eğitim Bakanı'ndan ara tatil açıklaması
- Politico sızdırdı: 'Türkiye' iddiası
- Atatürkçüye yer yok!
- Veyis Ateş'e sordu, 'Soylu'ya hakaret' denildi
- Dikkat çeken Bahçeli iddiası