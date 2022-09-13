Kemalpaşa Gündüz Bakımevi hizmete açıldı

13 Eylül 2022 Salı, 14:40

Kemalpaşa Belediyesi Gündüz Bakımevi çalışan ve gelir düzeyi düşük olan ailelere destek olmak amacı ile Örnekköy’de hizmete açıldı. Yaklaşık 50 öğrenci kapasiteli olarak Kemalpaşa Örnekköy Mahallesi’nde hizmete başlayan merkez, 3-4-5 yaş grubu çocukları kapsayacak. Bakımevinde çocuklara İngilizce, jimnastik, satranç, çocuk hakları farkındalık çalışmaları, psikolog desteğinin yanı sıra fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve psikomotor gelişim alanlarında destek olunarak, kendilerini sanatla ve sporla ifade etmeleri amaçlanacak. Haftanın 5 günü 08.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet verecek olan tesiste, öğrenciler için diyetisyen eşliğinde hazırlanan üç öğün yemek verilecek.

“AMACIMIZ BİLİMİN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANAN BİREYLER YETİŞTİRMEK”

Kemalpaşa için çok değerli bir eğitim yuvasını hayata geçirmeleri sebebiyle mutlu olduklarını ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Göreve geldiğimiz andan itibaren eğitim alanında hızlı bir çalışma başlattık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Gündüz Bakımevi ve yakın zamanda kurdelesini keseceğimiz Kemalpaşa Eğitim Merkezi gibi çok sayıda merkezi hayata geçirmeyi amaçlıyorduk ancak pandemi her alanda faaliyetlerimizi ertelememize neden oldu. Bugün açmış olduğumuz merkezde kuruluş amacımız çocuklarımızı, insan gelişiminin başlangıç noktası olan 0-6 yaş aralığında, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kendisine güvenen, medeni cesareti ve sosyal becerileri gelişmiş, vatanını, milletini seven ve yüceltmeye çalışan, bilimin ve aklın üstünlüğüne inanan bireyler olarak yetiştirmektir. Kemalpaşa Gündüz Bakımevi’nin tüm ilçemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.