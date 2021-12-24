Kemeraltı esnafı: Önceki yılları mumla arıyoruz

24 Aralık 2021 Cuma, 06:49

Son dönemde ardı arkası kesilmeyen zamlar, ekonomik kriz ve döviz kurundaki dalgalanmadan ötürü vatandaş kadar esnaf da şikâyetçi. Yılbaşına sayılı günler kala İzmir’in kalbi konumundaki tarihi Kemeraltı çarşısında neredeyse yaprak kıpırdamıyor.

Önceki yıllarda adeta iğne atsan yere düşmeyen çarşının sokaklarında, önünde kuyruk oluşan dükkânlar bile kepenk kapatıyor. Geçmişte kiralık işyeri bulmanın imkânsız olduğu ve astronomik hava paraları istenen işyerlerinin boş kaldığına dikkat çeken Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, “Vatandaşın cebindeki para eridi. Bu yıl yılbaşı alışverişi diye bir kavram kalmadı. Biz ne yapalım?” diye konuştu.

ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR

Sıfırı tüketen esnafın ve iflas eden işyeri sayısının giderek arttığını belirten Girgin, önümüzü göremiyoruz diyerek şunları kaydetti: “Pandemiden önce başlayan kriz salgın sürecinde artarak devam etti. Devletten beklediğimiz desteği alamasak da esnafın gösterdiği sabırla bugünlere kadar geldik. Elimizde avucumuzda ne varsa, kenardaki paramızı, birikimlerimizi, arabamızı, evimizi satarak bir şekilde idare ettik. Hiçbir şey geçmişteki gibi değil. Yazın bir nebze olsun nefes aldık ama bugünlerde yaşadığımız krizden dolayı önümüzdeki yıldan ve yılbaşından yana ümitli değiliz. İnsanların cebinde para yok, esnaf mal alamıyor, sattığının yerine yenisini koyamıyor. Vatandaşın cebinde para yok ki çarşıya gelsin. İnsanlar sadece acil ihtiyaçlarını görüp eve dönüyor. Yılbaşı alışverişi ya da hediye diye bir kavram kalmadı. Nasıl çarşıya hareketlilik gelsin? İnsanlar şikâyetçi, her şey pahalılaştı, esnaf böyle bir ortamda nasıl iş yapsın? Evet, çarşıda dolarla alışveriş yapılmıyor olabilir ancak her şeyimizi dolara endeksli alıyoruz. Dövizdeki bu gidişatın bizi vurmaması mümkün değil.”

Esnaf derneği Başkanı Semih Girgin, “Önceki yılları mumla arıyoruz. Çarşıda hareket olsun derken zamlar peşi sıra geliyor. Kiralar neredeyse yüzde yüz artmış durumda. Dükkânlar boşalıyor. Pandemiyi atlattık ama yaşanan bu krizden kaçış yok. 12 bin esnafımız var, bu sayı gün geçtikçe azalıyor. Eskiden çarşıda boş dükkân bulamazdınız şimdi belirsizlik nedeniyle yatırım yapmak isteyen de bekliyor. Yoksa bu işyerleri bir gün bile boş kalmaz” dedi.