Kendilerini ‘polis ve savcı’ olarak tanıtan şüpheliler suçüstü yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Ankara’da yaşlı bir kadını ‘polis ve savcı olarak tanıtarak’ dolandıran şahıslar operasyonla suçüstü yakalandı.

Ekiplerin yaptığı tespitlerde yaşlı kadının yaklaşık 250 gram ziynet eşyasını şüpheliye elden teslim ettiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında, müştekinin altınları verdikten sonra dolandırıldığını anlaması sonucunda yapılan titiz çalışmalar sonrasında şüphelinin AŞTİ otogarından İstanbul’a giden otobüse bindiği tespit edildi. Adım adım takip edilen otobüs, Sakarya’da durduruldu ve şüpheli şahıs yakalandı.

HESAPLARINIZ ELE GEÇİRİLDİ DİYE KANDIRMIŞ

Şüphelinin; yaşlı kadını ‘hesaplarınız ele geçirildi, altınlarınızı da bize teslim etmeniz gerekiyor’ yalanıyla ikna ettiği para ve ziynet eşyası talep ettikleri, belirlenen adreste tespit edilmemek amacıyla maske ve kapüşon taktıkları belirlendi. Tüm ziynet eşyalarıyla yakalanan şüphelinin telefon incelemesi sonucu ortak hareket ettiği 2’nci şüpheli de yakalandı. Altınlar yaşlı kadına teslim edildi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.