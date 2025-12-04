'Kendine muhabir' Hasan Köksoy, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı

'Kendine Muhabir' isimli Youtube kanalı üzerinden yayınladığı sokak röportajlarıyla bilinen Hasan Köksoy, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

X hesabından yaptığı paylaşımda geceyi nezarethanede geçirdiğini belirten Köksoy, "Sabah sağlık kontrolü, ardından az önce savcı karşısına çıktım. Suçlama Cumhurbaşkanına hakaret" dedi.

Daha sonra adli kontrol kararı ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Köksoy, paylaşımını "Vatan sağolsun!" diyerek bitirdi.

RÖPORTAJ VEREN DE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan ilerleyen saatlerde bir gözaltı bilgisi daha paylaşan Köksoy, bu sefer kendisine röportaj veren bir kişinin gözaltına alındığını ve avukatı olmadığını bildirdi.