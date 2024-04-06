Kendisine 'şaka' yapan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman D. (20), otomobille gezintiye çıktığı arkadaşı Emircan Ş.'yi (21), kendisine sözlü şaka yaptığı gerekçesiyle bıçakladı. Emircan Ş. ağır yaralanırken, kaçan Süleyman D. jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 08:56
Kendisine 'şaka' yapan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
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Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde, saat 00.30 sıralarında Süleyman D., 16 NHB 22 plakalı otomobiliyle 3 arkadaşını da alarak gezintiye çıktı.

Bir süre gezen 4 arkadaştan Emircan Ş., iddiaya göre, Süleyman D.'ye sözlü şaka yaptı.

Yapılan şakaya öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili otomobilden inerek kavga etmeye başladı. Süleyman D., bıçakla Emircan Ş.'yi karnından ağır yaraladı.

Emircan Ş.'yi olay yerinde bırakan Süleyman D. otomobiliyle kaçarken, diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emircan Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emircan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Süleyman D.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


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