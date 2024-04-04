Bursa'da manzarayı seyrederken 5 metre yükseklikten düştü!

Bursa'da dağ yolunda istinat duvarının üzerinde manzara seyrederken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Sibel İlvanlar yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 08:21
Bursa'da manzarayı seyrederken 5 metre yükseklikten düştü!
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Uludağ Yolu Kireç Ocakları mevkiinde saat 02.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; dağ yoluna gelen Sibel İlvanlar (22), manzara seyretmek için çıktığı istinat duvarından dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Bu sırada bölgeden geçen ve olayı gören Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma ile İlvanlar'ı düştüğü yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sibel İlvanlar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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