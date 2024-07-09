Kent Lokantası’nın ikincisi Çiğli’de açıldı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:43

Güncelleme: 09.07.2024 - 09:43

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 180 günlük görev süresini kapsayan Hızlı Eylem Planı’ndaki maddelerde verdiği sözler bir bir hayata geçiyor. Artan ekonomik krizde yurttaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak için ilki tarihi Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı’nda açılan Kent Lokantası’nın ikinci şubesi Çiğli Maltepe Mahallesi’nde hizmete alındı. Hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet verecek lokantada dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL’den sunulacak.

“DIŞARIDA YEMEK PAHALI”

Kent Lokantası’nın açılışına katılan Çiğli Maltepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkürlerini iletirken, “Dar gelirli vatandaşlarımız da faydalanacak. Dışarıda yemeğin artık maliyeti çok yüksek. Böyle olağanüstü bir iş yaptığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLER İÇİN ÇOK İYİ OLDU”

Çiğli Maltepe Mahallesi’ndeki Kent Lokantası’na mahalleli de yoğun ilgi gösterdi. Kırmızı eti, beyaz eti, bakliyatı ve sebzesiyle beslenme açısından dengeli, güvenilir ve lezzetli bir menü sunan Kent Lokantası, özellikle öğrenci ve emekliler için can suyu oldu.

Emekli yurttaş Fikret Karadağ, “Emeklisinden işçisine toplumun artık kafayı kaldırması lazım. Her şeyin çaresi onlarda. Partileri bırakalım bir kenara. Nereye gidiyoruz, onu görelim. Bu lokantanın açılmasından çok çok memnunum. Hele bizim gibi emekliler için çok iyi oldu” dedi.

“HEPİMİZİ MUTLU EDİYOR”

Ekremcan Erol ise Kent Lokantası’nın açıldığı yerde böyle bir mekanın eksikliğini hissettiklerini belirtti. Erol, Kent Lokantası’nın ilk şubesinden de memnun olduklarını söyleyerek “Buraya açıldı diye de çok sevindik. Daha çok şubesi olsun isteriz. Hem ekonomik hem de doyurucu. Bol müşterisi olsun. Hepimizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“50 LİRAYA DÖRT ÇEŞİT YEMEK YİYORUZ”

Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Oğuz Benger, “Fakültenin yakınına Kent Lokantası açılması bizim için çok iyi oldu. 50 liraya dört çeşit yemek yiyoruz. İlk defa arkadaşımla denedik, memnunuz. Ekonomi zaten herkesin problemi. Yemeği en azından uygun fiyata yemek bizi mutlu ediyor’’ dedi.

“BURADA OLDUĞUNU GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİM”

Fatma Demircan, Kent Lokantası’nın açılmasından oldukça memnun olduğunu belirterek “Duymuştuk, burada olduğunu görünce de çok sevindim. Ben beş altı aydır diş hastanesine gidip geliyorum. Bazen işim bitmediğinde öğlen arası nerede ne yiyeceğimi şaşırıyordum, çok iyi olmuş. Ekonomik anlamda çok iyi” dedi.

İZMİR’İN SUYU VE EKMEĞİ VAR

Kent Lokantası’nın menüsü, her gün gıda mühendisleri tarafından belirleniyor. Fiks menü 4 çeşitten oluşuyor. İçerisinde su ve ekmek, pilav makarna, salata veya tatlı ya da meyve gibi bir yardımcı yemek, beslenme değerleri gözetilerek belirlenen doyurucu bir ana yemek ve tüm menüyle uyumlu şekilde belirlenen bir çorba yer alıyor.

Kent Lokantası’nda İzmir’in suyu ve ekmeği tüketiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza AŞ bünyesinde Ödemiş Bademli’de üretilen doğal kaynak suyu Bademsu ve Çiğli Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen Halk Ekmek yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantalarını herkesin kolaylıkla erişebileceği, özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin bulunduğu bölgelerde yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürecek.