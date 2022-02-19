Kentsel dönüşüm adaletsizliğinde 167. gün
AKP’li Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşümün mağduru Hasan Bodur, aylardır mahkeme önlerinde hakkını arıyor. Bodur’u ziyaret eden HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, "Dar gelirliler uzun süreli borçlandırılırken, dönüşüm desteklerinden sermaye ve yandaş faydalanıyor” dedi.
AKP’li Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nin kentsel dönüşüm mağduru Hasan Bodur, bölge idare mahkemesi önünde 167 gündür adalet nöbeti tutuyor.
Bodur’u ziyaret eden HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Türkiye’de kentsel dönüşümün rant artışını ve el değiştirmeyi amaçladığını söyleyerek, “Ülke genelinde kentsel dönüşüm konusunda uzun zamandır bir kaos yaşanıyor. Kentsel dönüşüm, yüksek gelirlileri ve yandaşın bir kısmını daha çok zengin ediyor. Dar gelirli vatandaşın ise kâbusu olmuş durumda. Dar gelirliler uzun süreli borçlandırılırken, dönüşüm desteklerinden sermaye ve yandaş faydalanıyor” ifadelerini kullandı.
“Bizler burada kentsel dönüşüme karşı değiliz. Kentsel dönüşüm içindeki adaletsizliğe karşıyız” diyen Toğrul, “Kanunen, kentsel dönüşüm yapılan alanlarda yerinde kentsel dönüşüm uygulaması gerçekleştirilmelidir. Toplamda üç ailenin yaşadığı taşınmazsa aynı bölgede ya da yakın bir yerinde taşınmaz vermek yerine, bugün Gaziantep’te bir daire bile alamayacak para teklif edilmesi kabul edilemez” dedi.
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