Keşan’da güzellik merkezine silahlı saldırı!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:20

Güncelleme: 23.01.2024 - 09:20

İddiaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Başak Sokak’ta bulunan bir güzellik merkezi önünde duran otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece geç saatlerde güzellik merkezine silahla ateş edildi.

Silahtan çıkan 3 kurşun iş yerinin camlarına isabet ederken, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis, sokakta 5 boş kovan olduğunu belirledi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olay sırasında iş yerinin kapalı olduğu belirtildi.